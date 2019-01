Explicatiile unui psiholog despre tinerii care se sinucid in ianuarie

Nu mai gasesc un sens al vietii. Au asteptari nerealiste

Psihologul Keren Rosner pune valul de sinucideri si de tentative pe seama unui gol existential. Un tanar de 30 de ani a murit, sambata, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul 7 al unui bloc , iar duminica, altul, de 29 de ani, a fost adus de la Cluj la un spital din Capitala dupa ce s-a autoincediat in urma unor discutii cu unul dintre parinti.Acestea nu sunt primele cazuri de sinucidere sau tentativa de sinucidere din luna ianuarie. Un tanar de 19 ani a sarit, in a doua zi a lunii, in fata metroului in statia Costin Georgian din Capitala , insa el a fost scos de sub tren in viata. La numai o zi distanta, de aceasta data in statia de metrou Piata Romana, o femeie a fost lovita mortal de catre tren, dupa ce a coborat in tunel si a inaintat pe linie. Psihologii sunt de parere ca modalitatile de sinucidere sunt unele dure, dar probabil au fost alese cu scopul de a se produce imediat. Keren Rosner precizeaza ca literatura de specialitate spune ca, de obicei, barbatii aleg sinucideri dure, iar femeile - un mod de sinucidere mai delicat."Sunt niste modalitati de sinucidere imediata. Probabil, la cel care a stat acasa la etajul 7, hotararea a fost luata in urma unor ganduri si stari emotionale foarte puternice si a putut sa se manifeste spontan pentru ca asta a fost varianta la indemana exceptand cazul cu focul.Acolo este o varianta demonstrativa mult mai mult decat dorinta de sinucidere. Eu banuiesc ca este vorba despre patologie si a vrut sa fie o forma de revolta, ceva il nemultumea, ceva il revolta foarte tare.In modul acesta, a vrut sa vorbeasca despre problema lui, despre durerea lui, cumva sa-i faca pe ceilalti, indirect si in mod inconstient, vinovati de ceea ce i se intampla. Este o forma foarte dureroasa, este o moarte lenta, nu este o moarte sigura", a declarat psihologul Keren Rosner.Specialistul a mai subliniat ca persoanele care tind sa gaseasca rezolvarea apeland la metode auto-violente simt o lipsa de perspectiva in viata lor, considera ca nimeni nu le poate sari in ajutor si, in cele din urma, nu mai gasesc un sens al vietii.In cazul unora dintre ei, poate fi vorba despre o depresie netratata sau despre o situatie extrema in care omul ajunge si din care nu gaseste iesirea."In afara de suferinta profunda, este si lipsa perspectivei de a iesi din acea stare, pentru ca fiecare dintre noi avem probleme, dar stim ca intr-un fel sau altul le vom rezolva si ne va fi din nou bine.Acesti oameni au impresia ca niciodata nu o sa le mai fie bine, ca nu mai au putinta, posibilitatea, resursele psihice sa lupte sa poata iesi din situatia de viata. Este vorba de un gol existential, o lipsa totala de sens, nu-si mai gasesc sensul vietii, nu mai au nicio motivatie si nicio ancora pe care sa o arunce in realitatea vietii lui de care sa se poata lega si sa se traga spre o stare de bine si un echilibru in viata lor", a mai declarat psihologul Keren Rosner.Potrivit sursei citate, motivatiile pe care le aleg astfel de persoane, inainte de a lua o decizie care le poate curma viata, sunt diverse, dar cele mai multe se leaga atat de starea materiala, cat si de cea care tine de viata sociala.Psihologul spune ca cea mai buna varianta pentru a preveni astfel de tragedii este apelarea la un specialist care sa-i ofere ajutorul necesar pentru a depasi momentele dificile."Avand in vedere ca este vorba de niste tineri pana in 30 de ani, putem sa banuim ca este vorba despre o situatie extrema legata de posibilitatile si de perspectiva vietii. Da, este adevarat, este ianuarie, stim ca ianuarie este cea mai trista luna, avem si cea mai trista zi din an tot in ianuarie. Este vorba de un cumul, s-au terminat sarbatorile, oamenii nu mai au bani, situatia economica este dramatica in acest moment, situatia locurilor de munca de asemenea. (...) Sunt foarte multi tineri care traiesc intr-o apatie generata de lipsa de preocupare, de plictiseala patologica, nu au nicio placere in a-si trai viata si ajung in astfel de situatii", a mai declarat Keren Rosner.Rosner sustine ca unii tineri au asteptari nerealiste de la ei insisi si de la viata, iar, atunci cand nu-si pot atinge scopurile, dramatizeaza si sunt de parere ca totul este impotriva lor.