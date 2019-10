Femeie din Iasi, la un pas sa arunce un bloc in aer in timp ce a incercat sa se sinucida

Ziare.

com

Potrivit ISU Iasi, incidentul a avut loc luni dupa-amiaza in localitatea ieseana Dancu.Locatarii unui bloc au sunat la 112 si au anuntat ca o vecina vrea sa se sinucida si ca pe casa scarii miroase a gaz.Femeia de 44 de ani care locuia la etajul trei al imobilului a blocat usa apartamentului, a dat drumul la gaz, a baut diluant, a dat foc la un covor si si-a taiat venele."Am fost solicitati in localitatea Dancu pentru o tentativa de suicid. La locul interventiei au fost trimise o autoscara, un echipaj de prim ajutor si unul de stingere, pentru ca vecinii au anuntat si miros de gaz pe casa scarii. Echipajele au intrerupt alimentarea cu gaz de pe casa scarii si au procedat la intrarea in locuinta, unde au gasit o femeie de 44 de ani care prezenta plagi la nivelul mainilor. Femeia daduse foc unui covor", a declarat Silvia Bolohan, purtator de cuvant al ISU Iasi.Femeia a primit ingrijiri medicale de la echipajul de prim ajutor, iar ulterior transportata in stare de constienta la Spitalul Sfantul Spiridon, unde a fost internata la Toxicologie."Pacienta prezenta plagi taiate, la ambele brate, intoxicatie cu fum si ingestie voluntara de diluant. Era in stare depresiva, stabila hemodinamic si respirator. A fost internata in clinica medicala, la Toxicologie", a declarat Diana Cimpoesu, medic sef UPU Iasi.Potrivit acesteia, femeia va fi supusa s unui consult psihiatric.