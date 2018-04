Fratele fostului sef al Politiei Romane Bogdan Despescu s-a spanzurat

Ziare.

com

Barbatul avea 47 de ani si ar fi recurs la gestul extrem in noaptea de sambata spre duminica, potrivit Adevarul . El era casatorit si avea si doi copii, iar apropiati ai familiei sustin ca, de ceva vreme, suferea de depresie si alte afectiuni.In seara tragediei, acesta a avut o discutie cu sotia, apoi a spus ca merge la culcare, insa, la scurt timp, nevasta lui l-a gasit spanzurat pe scara interioara si a anuntat imediat autoritatile.Barbatul a lucrat la Politia Locala Buzau, insa a demisionat in urma cu cateva luni pentru a-si gasi un loc de munca mai aproape de casa. El este unul dintre cei 4 frati ai chestorului Bogdan Despescu, fost sef al Politiei Romane.Bogdan Despescu a fost schimbat din functia de Sef al Politiei Romane la mijlocul lunii ianuarie, din cauza scandalului declansat de politistul pedofil de la Rutiera, care a agresat doi minori intr-un lift din Capitala. In locul lui a fost numit Catalin Ionita.