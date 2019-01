Sinucidere la metrou: Circulatia a fost blocata UPDATE

UPDATE 15:58

Ziare.

com

Din primele informatii reiese ca un barbat a fost lovit de metrou la aproximativ 50 m de peron, in galeria subterana. Metrorex precizeaza ca circulatia trenurilor de metrou este reorganizata pe Magistrala 2, dupa ce o persoana ar fi incercat sa se sinucida aruncandu-se in fata trenului.La fata locului au ajuns atat echipele medicale SMURD , cat si Salvatorii Metrou pentru a acorda primul ajutor. Acestia au asteptat scoaterea de sub tensiune a magistralei pentru a putea interveni in conditii de siguranta.- ISU Bucuresti-Ilfov precizeaza ca persoana in cauza este decedata. Din cauza leziunilor, sexul nu a putut fi determinat cu exactitate de medicul SMURD, precizeaza sursa citata.Metrorex mai precizeaza ca statiile de metrou Romana si Victoriei au fost inchise, iar circulatia trenurilor a fost organizata in sistem pendula pe magistrala 2, intre Universitate-Berceni si Aviatorilor-Pipera.Cu o zi in urma, un tanar a incercat sa se sinucida la statia Costin Georgian.