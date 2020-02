Neamt: Politistii au strans bani pentru un barbat care voia sa se sinucida pentru ca nu-si permitea tratamentul fiicei

Ziare.

Pompierii si politistii au fost alertati, vineri, in jurul orei 15:30, cu privire la faptul ca o persoana ameninta ca se arunca de pe podul din zona microhidrocentralei din localitatea Horia, judetul Neamt.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt si un echipaj de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Roman.Pe pod se afla un barbat in varsta de 43 de ani, din localitatea Cotu Vames, care ameninta in mod repetat ca se va arunca.Pompierii au lansat barca la apa, fiind astfel pregatiti pentru a recupera persoana in cazul in care acesta se arunca in apele raului.Un agent de politie si comandantul Detasamentului de Pompieri Roman au intervenit in cel mai scurt timp si au purtat discutii cu barbatul.Astfel, au aflat ca motivul pentru care a recurs la acest gest este lipsa banilor pentru a-si trata fiica in varsta de 8 ani, care are probleme medicale.In acel moment, echipajele de interventie si oamenii legii au strans o suma de bani si i-au oferit-o individului, convingandu-l sa coboare de pe pod in siguranta.Persoana in cauza a fost condusa la spital, unde i s-a asigurat asistenta medicala de specialitate.Povestea barbatului i-a impresionat atat pe politisti, cat si pe pompieri , care vor face o strangere de fonduri pentru a-l ajuta sa cumpere tratamentul de care fiica lui are nevoie.