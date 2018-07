O femeie a murit dupa ce s-a aruncat de la balcon in Bucuresti

Ziare.

Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, dupa ce o femeie in varsta de aproximativ 50 de ani s-a aruncat, luni, de la etajul sapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din Capitala.Potrivit Politiei Capitalei, femeia a decedat in urma impactului cu solul, la fata locului deplasandu-se politistii de la Serviciul Omoruri.Sursa citata a mai precizat ca, pana in prezent, nu se cunosc detalii privind motivul pentru care femeia ar fi facut acest gest.