O femeie care a nascut acum 4 zile s-a aruncat de la etaj, la Maternitatea din Iasi

Un echipaj al ISU Iasi a fost solicitat pe strada Cuza Voda, la maternitata din oras, pentru a acorda ingrijiri medicale unei femei care cazuse de la etaj."La momentul ajungerii echipajului la locul interventiei s-a constatat ca femeia se afla in stop cardio-respirator. S-au efectuat manevre de resucitare, dar nu a raspuns pozitiv, fiind declarat decesul", a declarat Silvia Bolohan, purtator de cuvant al ISU Iasi.Seful UPU-SMURD, medicul Diana Cimpoesu, a declarat ca femeia de 34 de ani era lehuza, nascuse miercuri si urma sa fie externata in cursul zilei de luni.Aceasta s-a aruncat de la etajul 4 al maternitatii.O ancheta a fost deschisa in acest caz pentru a se stabili cauza producerii tragediei.