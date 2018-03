O fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida. A baut detartrant si si-a taiat venele

Ziare.

Potrivit Politiei Arges, politistii au fost sesizati, duminica dimineata, despre o tentativa de sinucidere care a avut loc in localitatea Stefanesti.Surse din randul anchetatorilor au declarat ca o fosta judecatoare de la Judecatoria Pitesti a incercat sa se sinucida. Aflata intr-o anexa a casei, femeia a baut detartrant si apoi si-a taiat venele.Autoritatile au fost alertate de sotul femeii, care a gasit-o la scurt timp dupa ce a incercat sa se sinucida.Fosta judecatoare a fost transportata la Spitalul Judetean Pitesti, unde se afla internata la sectia Terapie Intesiva."Noi am demarat o ancheta. Este un caz de tentativa de sinucidere. O femeie de 45 de ani. Se fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa", a declarat purtatorul de cuvant al IJP Arges, Florin Popa.Surse judiciare au mai declarat ca femeia a lasat un bilet de adio in care insa nu-si explica gestul, ci isi exprima doar dragostea fata de familie si increderea ca sotul ei se va descurca.Fosta judecatoare are doua fiice, iar sotul ei este executor judecatoresc.