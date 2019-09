O persoana se sinucide la fiecare 40 de secunde la nivel mondial, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii

Ziare.

Intr-un raport publicat inainte de Ziua mondiala pentru prevenirea suicidului, OMS a afirmat ca doar 38 de tari dispun in prezent de strategii de prevenire a sinuciderilor."Fiecare moarte este o tragedie pentru familie, prieteni si colegi. Cu toate acestea, sinuciderile pot fi prevenite", a declarat directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-un comunicat.Cele mai frecvente metode de sinucidere sunt spanzurarea, otravirea si impuscarea, a precizat OMS, care a cerut guvernelor sa adopte planuri de prevenire care sa ajute oamenii sa faca fata stresului si sa reduca accesul la mijloacele de a-si lua viata.Pasii care s-au dovedit a fi eficienti includ educarea mass-media in ceea ce priveste relatarea responsabila a sinuciderilor, construirea in cazul tinerilor a abilitatilor de a face fata stresului, ajutorarea persoanelor cu risc si reducerea accesului la pericole, precum pesticidele.OMS noteaza ca interdictia pesticidelor in Sri Lanka au redus rata sinuciderilor cu 70% intre 1995 si 2015. In Coreea de Sud, o politica similara a injumatatit numarul sinuciderilor intre 2011 si 2013.Pesticidele sunt utilizate de obicei in cazul sinuciderilor deoarece sunt extrem de toxice, nu au antidot si sunt adesea folosite in zone izolate unde nu exista ajutor medical in apropiere.Rata sinuciderilor la nivel global a scazut cu 9,8%, pana la 10,5 decese la 100.000 de persoane, intre 2010 si 2016, a declarat OMS, citand cele mai recente date disponibile.Statele Unite, unde accesul la armele de foc reprezinta un mijloc important de sinucidere, au fost singura regiune la nivel mondial cu o rata a sinuciderilor in crestere, 6%, in perioada respectiva.Sinuciderea reprezinta a doua cauza de deces in randul tinerilor intre 15 si 29 de ani, dupa accidentele rutiere, conform OMS.