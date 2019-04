Tragedie la Parchetul General: O procuroare a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul 5 al institutiei UPDATE

Ziare.

Este vorba despre procurorul Ramona Bulcu, fosta sefa a Biroului de Presa al Parchetului General si purtator de cuvant al institutiei."In cursul zilei de astazi, 26 aprilie 2019, a incetat din viata colega noastra procurorul Ramona Daniela Bulcu. Evenimentul este cercetat, urmand a se stabili toate imprejurarile in care a survenit decesul. Colegii din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt alaturi de familie in aceste momente tragice", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a transmis pe Facebook un mesaj dupa moartea procurorului."Moartea Ramonei Daniela BULCU, fost purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, este o veste tragica. Adresez cele mai sincere condoleante familiei sale, care se afla acum intr-un moment de grea incercare. Totodata, asiguram familia de intreg sprijinul nostru! Dumnezeu sa o ierte, iar familiei si rudelor indurerate sa le daruiasca alinare si intarire sufleteasca!", a scris Ana Birchall pe Facebook Vineri, la ora 11:33, s-a primit o solicitare la 112, in care era anuntat tragicul eveniment. Salvatorii au ajuns in 9 minute la locul tragediei, insa nu au mai avut cum sa intervina, femeia fiind declarata decedata."La ora 11:33 s-a primit o solicitare, in noua minute echipajele au fost la locul solicitarii. A fost gasita o femeie de aproximativ 40 de ani care era cazuta de la inaltime. Prezenta leziuni incompatbile cu viata. O persoana a sunat la ambulanta, nu pot sa va spun cine, sunt date confidentiale", a declarat managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu.Surse apropiate victimei spun ca in ultima perioada aceasta ar fi avut o stare depresiva, cauzata si de unele probleme de sanatate.Jurnalistul Ovidiu Vanghele a relatat pe Facebook ceea ce i-a povestit un martor care a vazut ceea ce s-a intamplat inainte de moartea procurorului."Dna procuror care s-a sinucis a deschis geamul de la et 5 si s-a asezat pe pervaz, cu picioarele afara. A stat asa 'cateva minute bune'. Niste muncitori aflati in zona i-au strigat in repetate randuri sa nu cada, sa nu sara, au implorat-o sa intre inapoi in birou. Unul dintre ei a sunat la 112 si a vorbit cu operatoarea in tot acest timp, spunandu-i ce se intampla. La un moment dat, a parut ca vrea sa se razgandeasca si sa intre. Nu a facut-o. Si-a facut cruce si s-a aruncat. In cadere s-a lovit de cornisa de deasupra mezaninului, dupa care s-a izbit de trotuar. A murit cateva secunde mai tarziu. (Detaliile mi-au fost relatate de un martor la toata povestea.) Of, ce nenorocire. N-am cuvinte", a scris jurnalistul.Ramona Bulcu, in varsta de 52 de ani, nu era procuror de ancheta si nu facea dosare.In perioada iulie 2007 - aprilie 2009, Bulcu a fost procuror in cadrul Biroului de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Din 2003, pana in 2007 ea a fost procuror la Biroul de Relatii cu Presa al Sectiei de Cooperare Internationala, Integrare Europeana, Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Timp de cateva luni, in 2003, Ramona Bulcu a lucrat ca procuror la Sectia Judiciar Civila din cadrul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si inainte fusese procuror la Sectia Judiciar Civila din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, conform datelor din CV-ul sau.Politia Capitalei a transmis ca la fata locului se afla Serviciul Omoruri din Politia Capitalei si un procuror criminalist care cereceteaza cazul in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.