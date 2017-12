"Concluzia procurorilor in tragedia de la Iasi: Si directorul Bibliotecii Universitare si sotia sa s-au sinucis"

Ziare.

Potrivit procurorilor ieseni, prima care si-ar fi luat viata a fost Anda Maleon, sotia profesorului universitar, Bogdan Maleon. Intre cele doua sinucideri ar fi trecut doua sau trei ore, iar trupurile lor au fost gasite dupa mai bine de 8 ore de la gest."Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa-amiezii de ieri (luni - n.red.) si in aceasta dimineata, inclusiv concluziile preliminare ale necropsiei, au fost inlaturate suspiciunile privind uciderea celor doua persoane, lipsa semnelor de violenta si lipsa oricaror semne de autoaparare pe corpul cadavrelor astfel incat, in acest moment concluzia la care am ajuns este ca cele doua persoane s-au sinucis la o diferenta de doua-trei ore, decesul intervenind cu aproximativ 8-10 ore inainte de ora la care au fost gasite cadavrele", a declarat Carmina Pascal, prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.Cei doi soti ar fi trebuit sa fie prezenti, in ziua de Craciun, la masa, la rude pe 25 decembrie, in jurul orei 14:00, iar pentru ca nu mai ajungeau, acestea au venit sa vada ce s-a intamplat.