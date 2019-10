S-a injunghiat de trei ori in gat si de doua ori in piept, dar nu a murit

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, barbatul s-a injunghiat in abdomen si in gat, in incercarea de a-si lua viata."A fost adus cu ambulanta in soc hemoragic, prezentand multiple plagi prin intepare cu cutitul la nivelul gatului si la nivelul toracelui inferior in scop suicidal. Pacientul a fost directionat catre sala de operatie dupa ce i s-au acordat masuri de prim ajutor", au declarat reprezentantii Spitalului Judetean Buzau.Surse medicale spun ca barbatul s-a injunghiat de trei ori in gat si de doua ori in torace.Omul este cunoscut cu afectiuni psihice si ar fi incercat de mai multe ori sa-si ia viata.Barbatul locuia cu sotia sa, imobilizata la pat, si a fost gasit de fiul si nora sa care au chemat ambulanta.Interventia chirurgicala a decurs normal, iar barbatul a ramas internat pe ATI-ORL, starea lui fiind stabila, insa in continuare critica.