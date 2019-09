Sinucideri oprite, copii recuperati si multe amenzi - Bilant al politistilor de la transporturi

Ziare.

com

"In urma actiunilor derulate de politistii de la transporturi, in ultima luna, pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, au fost salvate 18 persoane care intentionau sa se sinucida pe calea ferata si au fost intocmite 133 de dosare penale, 81 de persoane fiind surprinse in flagrant delict.In perioada 15 august - 15 septembrie a.c., politistii de la transporturi au actionat in 195 de obiective (gari, aerogari, obiective economice, rute feroviare si navale) pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale si siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare", anunta IGPR.Politistii au desfasurat 1.886 de activitati de patrulare in statii de cale ferata si au mentinut ordinea si siguranta publica in 4.386 de trenuri de calatori.Activitatile au avut ca rezultat depistarea a 40 de persoane urmarite national sau international, a 58 de minori lipsiti de supraveghere, care au fost predati familiilor sau au fost internati in centrele de plasament si a 31 de persoane cu afectiuni psihice, care au fost internate in unitati spitalicesti.Alte 39 de actiuni s-au desfasurat pentru sanctionarea comertului ilegal, prevenirea migratiei ilegale, a contrabandei, a furturilor si pentru combaterea ilegalitatilor in domeniul taximetriei.Pentru abaterile constatate, politistii au aplicat 1.602 sanctiuni contraventionale in valoare de 645.235 de lei si au confiscat bunuri de 919.369 de lei.In dosarele penale instrumentate, s-a reusit, pana in prezent, recuperarea unui prejudiciu in valoare de aproximativ 104.000 de lei.De asemenea, 373 de persoane sunt cercetate in 133 de dosare penale intocmite.Totodata, politistii au retinut 10 persoane si au indisponibilizat bunuri de peste 659.000 de lei (12.100 tigarete, marfa contrafacuta in valoare de 101.510 lei, 2.600 mc. material lemnos, 400 de kg. de floarea soarelui, peste 1.000 de litri de motorina, peste 100 de kg. de peste).In plus, politisti din cadrul Sectiilor Regionale de Politie Transporturi au constatat 98 de infractiuni la Legea 107/1996 - Legea Apelor si la Legea 191/2003 privind infractiuni la regimul transporturilor navale, fiind aplicate 145 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 107.860 de lei, in cadrul actiunii "Safe Waters 2019".