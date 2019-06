Trei oameni s-au spanzurat in doar 24 de ore intr-un singur judet din Romania

Ziare.

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, prima sesizare la 112 a venit duminica dimineata, cand o femeie din localitatea Prundu Bargaului a sunat pentru a cere ajutor medical pentru sotul ei, un barbat de 69 ani, care s-a spanzurat intr-o incapere a locuintei.Chiar daca echipajul medical a reusit, initial, sa il resusciteze pe barbat, acesta a murit ulterior la spital.Duminica seara, in jurul orei 20:30, politistii au fost sesizati ca la o stana de pe raza comunei Budacu de Jos a fost gasit spanzurat un barbat de 60 de ani, o echipa din cadrul IPJ deplasandu-se la fata locului in vederea efectuarii cercetarilor.In cel de-al treilea caz, luni dimineata, la ora 8:30, politistii au fost alertati de un tanar din Bistrita cu privire la faptul ca tatal lui, in varsta de 47 ani, a plecat de acasa, amenintand ca se sinucide. Mai multi politisti si jandarmi au plecat in cautarea barbatului, iar, dupa aproximativ doua ore, acesta a fost gasit spanzurat la marginea unei paduri din Dealul Sigmirului.In toate cele trei cazuri s-a dispus necropsia cadavrelor si se vor efectua cercetari pentru ucidere din culpa.