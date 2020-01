Un barbat a incercat sa se sinucida si s-a aruncat in fata metroului, la Pacii

Ziare.

Incidentul s-a produs la statia de metrou Pacii. Barbatul a fost scos de sub metrou si era constient.Din primele date, se pare ca barbatul a incercat sa se sinucida.Surse medicale spun ca are plagi multiple, leziuni craniene si fracturi. Barbatul a fost preluat de o echipa multidisciplinara din care fac parte medici de la Sectiile de Neurochirugie si Ortopedie.Oficialii Metrorex au afirmat ca traficul a fost reluat, dar se circula in sistem de pendula."Circulatia se desfasoara pe un singur fir intre statiile Preciziei si Lujerului", potrivit reprezentantilor Metrorex.