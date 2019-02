Un barbat imbracat in costum de Superman ameninta ca se arunca de pe o cladire din Iasi

Ziare.

El s-a urcat pe cladire inainte de ora 15:00 si refuza sa coboare, in ciuda eforturilor depuse de negociatorii din cadrul Politiei iesene.Potrivit Adevarul , la fata locului au ajuns reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, dar si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din municipiu, care incearca sa il convinga pe barbat sa coboare de pe cladire.Este prezent si un echipaj medical, iar pompierii au umflat o saltea, pe care au amplasat-o in fata teatrului.Barbatul ar fi fost eliberat recent din puscarie, nefiind la primul gest extrem de acest fel.La inceputul anilor 2000, a fost condamnat pentru terorism dupa ce a urmarit sase familii si le-a amenintat ca le va arunca locuintele in aer daca nu primeste cate 1.000 de euro de la fiecare, mai noteaza sursa citata.