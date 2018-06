Un barbat s-a sinucis in parcarea mall-ului AFI Cotroceni

Ziare.

La fata locului s-a deplasat un echipaj de salvatori, dupa o sesizare la 112, insa a fost prea tarziu, informeaza Agerpres."Am ajuns cu un echipaj, dupa ce am fost sesizati la 112, s-au facut manevre de resuscitare, dar persoana era decedata", au precizat sursele citate.Martorii spun ca barbatul s-a aruncat in gol de la etajul al treilea al parcarii, conform Romania TV.Cercetarile au fost preluate de Biroul Morti Suspecte din cadrul Serviciului Omoruri, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucuresti."Cu parere de rau va informam ca astazi, 7 iunie, a avut loc un incident in exteriorul parcarii mall-ului AFI Cotroceni, in urma caruia un barbat si-a pierdut viata. Un echipaj ISU a fost prezent la fata locului, pe tot parcursul derularii evenimentului.In momentul de fata oferim autoritatilor competente tot suportul si asistenta necesare pentru a investiga imprejurarile in care s-a petrecut acest incident", a declarat Iulia Borsan, Corporate Marketing Director AFI Europe, intr-un comunicat remis Ziare.com.