Un caporal care pazea o unitate militara din Mamaia s-a impuscat mortal

Purtatorul de cuvant al Fortelor Navale, colonel Corneliu Pavel, a declarat, pentru Mediafax, ca militarul Ionel Pricop s-a impuscat cu arma din dotare in timpul executarii serviciului de paza la Unitatea Militara 02052 din Mamaia Sat.Medicii sositi la fata locului au constatat decesul militarului.Cazul este cercetat de catre Circumscriptia Teritoriala Constanta a Parchetului Militar."Pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs evenimentul, la nivelul unitatii s-a constituit o comisie administrativa, condusa de seful de stat major al Centrului 110 Comunicatii si Informatica", a spus sursa citata.Militarul, in varsta de 36 de ani, era necasatorit, angajat al M.Ap.N. din 2004 si nu a participat la misiuni in teatrele de operatii.La ultima testare psihologica sustinuta in anul 2018, militarul a fost declarat apt pentru serviciul militar.Colonelul Corneliu Pavel a spus ca militarul nu a dat, la serviciu, niciun semn ca ar avea vreo problema.Potrivit unor surse, militarul s-ar fi impuscat in cap.