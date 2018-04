Un cunoscut activit a murit dupa ce si-a dat foc intr-un parc din New York: Asta facem noi Pamantului!

Ziare.

Prin gestul sau extrem, Buckel, in varsta de 60, a vrut sa atraga atentia asupra schimbarilor climatice. Ramasitele sale au fost gasite in Prospect Park, din Brooklyn, informeaza BBC El a lasat si o scrisoare de adio, gasita in apropiere de politisti, in care preciza ca a folosit combustibili fosili pentru a se autoincendia, pentru ca asa cum a ars el ard oamenii planeta. Biletul a fost trimis si catre mai multe organizatii de presa."Poluarea distruge planeta. Moartea mea inainte de vreme folosind combustibil fosil reflecta ceea ce ne facem singuri. Nu este ceva nou, multi au ales sa isi dea viata pentru ca nu e nicio actiune mai insemnata pentru a arata raul pe care ei il vad", sunt cateva pasaje din scrisoarea lui Buckel, relatate de publicatiile care au primit-o.Buckel a fost cunoscut si pentru modul in care a militat si pentru drepturile persoanelor de acelasi sex de a se casatori.