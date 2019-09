Un cunoscut om de afaceri din Iasi a fost gasit spanzurat in curtea casei

Ziare.

Mihai Tibu a fost gasit spanzurat de catre unul dintre vecini, care a sunat la numarul de urgente 112.Echipajul de interventie ajuns la fata locului n-a mai putut face nimic, barbatul fiind gasit decedat.Asupra barbatului a fost descoperit un bilet de adio in care cerea iertare familiei pentru gestul pe care l-a facut. El era casatorit si avea doi copii.Omul de afaceri iesean detinea zeci de hectare de vita de vie in judetul Iasi, insa apropiatii sai spun ca in ultima vreme afacerile nu mergeau atat de bine cum si-ar fi dorit. El avea mai multe crame in Iasi, iar in ultimul an inregistrase pierderi de aproximativ 25.000 de euro.Mihai Tibu a absolvit Universitatea Agronomica din Iasi, a lucrat o perioada in Germania, tot in domeniul viticol, apoi a revenit in tara.Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile sinuciderii barbatului.