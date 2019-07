Un elev cu note bune s-a spanzurat chiar inainte de bacalaureat. Ar fi fost umilit de colegi

Ziare.

Tanarul s-a sinucis duminica, chiar inainte de a sustine prima proba la examenul de Bacalaureat, relateaza Adevarul Baiatul era absolvent al Colegiului "Constantin Brancusi" din Petrila si avea rezultate bune la invatatura. El facea parte din clasa cu profil uman si a avut media 9,47 la sfarsitul anului.Trupul neinsufletit a fost gasit de cativa copii care se jucau in zona. Elevul purta un tricou cu mesajul "The Walking Dead", care potrivit unor apropiati era chiar porecla baiatului - zombi.Unii dintre apropiatii acestuia sustin ca baiatul a recurs la acest gest intrucat nu mai suporta umilintele la care era supus, fiind victima fenomenului de bullying.Cu toate acestea, Cecilia Mitran, directorul Colegiului Tehnic "Constantin Brancusi" din Petrila, neaga ca elevul era batjocorit de colegii sai."Nu are nicio logica, daca el a suportat 'umilintele' elevilor, de ce sa faca acest lucru acum, cand a terminat scoala. Elevul nu era marginalizat de colegi, nu a avut nicio porecla, pentru ca, de cele mai multe ori, primii aflam daca au o porecla, deci nu se punea problema.A facut parte dintr-o clasa deosebita, unita, cu copii foarte buni, care citeau mult, a fost la banchet, unde s-a simtit bine, au poze copiii, nu s-a simtit marginalizat, a scris tuturor colegilor in albume cuvinte frumoase.In prima zi de bacalaureat, elevii scolii au venit imbracati in negru, cred ca pe oricine ar fi marcat lucrul acesta", a declarat Cecilia Mitran, citata de Mediafax.Potrivit sursei citate, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta."Nu sunt suspiciuni. Se fac cercetari privind circumstantele mortii, dar din primele verificari nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea unei infractiuni", a declarat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara.