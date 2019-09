Un elev de 17 ani din Miercurea Ciuc s-a sinucis in liceul in care invata

Ziare.

com

Politia Judeteana Harghita a fost sesizata, vineri, in jurul orei 14:40, despre o tentativa de suicid, comisa in incinta unui liceu din Miercurea Ciuc, au anuntat reprezentantii institutiei.La locul incidentului, s-a stabilit ca victima murise, fiind vorba despre un tanar de 17 ani, elev in clasa a XII-a, care locuia in internatul liceului. El s-ar fi injunghiat cu un cutit.In cauza s-a intocmit dosar penal, mai spun reprezentantii Politiei Harghita.