Un jandarm s-a impuscat in cap, in fata unui centru de carantina din Alexandria

Potrivit unor surse locale, jandarmul se despartise de curand de sotie, iar acesta ar fi fost motivul gestului sau.Sambata, acesta se afla in serviciu, impreuna cu un politist local, la un centru de carantina din Alexandria.La un moment dat, barbatul a scos arma din dotare si s-a impuscat in cap."Politia municipiului Alexandria a fost sesizata prin apel la numarul unic 112 cu privire la faptul ca la un imobil de pe raza municipiului se afla o persoana in stare de inconstienta, care prezinta o plaga prin impuscare", anunta Politia Teleorman.Procurorii Parchetului Militar al Curtii de Apel Bucuresti fac cercetari in acest caz.Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Teleorman, jandarmul era angajat in anul 2009, iar ultima testare psihologica a acestuia a avut loc in anul 2017, cand a fost declarat apt.