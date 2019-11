Un judecator de 38 de ani din Mures ar fi incercat sa se sinucida intr-un mod socant

Ziare.

com

Femeia, in varsta de 38 de ani, a plecat de acasa spunandu-i sotului ca se va sinucide, informeaza Cluj Just Sotul Cristinei Pasol a sunat la politie si a anuntat ca sotia sa a plecat de acasa, precizand ca aceasta a spus ca are de gand sa se sinucida."Politistii din Sovata au gasit-o langa masina, pe raza localitatii Sarateni, avand o plaga injunghiata in zona gatului. Langa femeie a fost gasit un cutit de bucatarie. Politistii i-au acordat primul ajutor, dupa care a fost transportata la spital, fiind in stare foarte grava", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Mures, Emanuela Farcas.Femeia se afla acum la spital in moarte cerebrala, conform unor surse.Judecatorul Cristina Pasol s-a transferat de curand de la Curtea de Apel Cluj - sectia civila la CA Mures.