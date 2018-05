Un militar de 22 de ani s-a sinucis intr-o unitate din Focsani. Precizarile MApN

Ziare.

com

Conform MApN, barbatul s-a impuscat cu arma din dotare. La ultima testare psihologica, din luna februarie, fusese declarat apt pentru seerviciul militar."Astazi, 5 mai, in jurul orei 13.55, in timpul executarii serviciului de paza la U.M. 01470 din Focsani, soldatul Oanele Maricel, incadrat la Batalionul 81 LAROM, s-a impuscat cu arma din dotare. Personalul unitatii a apelat imediat Serviciul Unic de Urgenta - 112, iar echipajul SMURD sosit la fata locului a constatat decesul militarului", mentioneaza ministerul.Conform procedurilor, pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs evenimentul, la nivelul unitatii a fost constituita o comisie administrativa, condusa de seful de stat major al Batalionului 81 LAROM, si a fost informat Parchetul Militar Vrancea."Militarul, in varsta de 22 de ani, angajat in M.Ap.N. din decembrie 2016, era necasatorit si nu a participat la misiuni in teatrele de operatii. La ultima testare psihologica, sustinuta in luna februarie a acestui an, militarul a fost declarat apt pentru serviciul militar", precizeaza MApN.Tanarul era din Focsani si a fost gasit impuscat in cap sambata, in jurul orei 14:00, in unitatea militara 1470 din Focsani, care apartine de Brigada 8 Larom.Barbatul se afla in timpul serviciului de paza.