Un neamt s-a sinucis intr-un hotel din Timisoara, dupa o cearta cu seful

Ziare.

com

Cei doi au avut, luni seara, o discutie mai aprinsa, iar ulterior cetateanul german s-a sinucis in baia camerei unde locuia.Potrivit politistilor, cetateanul german lucra la o firma din Timisoara si luni seara a avut un conflict cu seful sau.Marti, seful l-a cautat pe cetateanul german pentru a-l anunta ca urmeaza sa il concedieze, insa acesta era de negasit. Barbatul s-a deplasat la hotelul din Timisoara unde locuia cetateanul german si cu ajutorul angajatilor hotelului a reusit sa deschida usa camerei unde acesta era cazat. Cetateanul german era mort, in baie, cu venele taiate, sub dus.Politistii au fost chemati la fata locului si au gasit un bilet de adio lasat de barbat, in limba germana, in care lasa sa se inteleaga ca motivul gestului sau este acela ca urma sa ramana fara locul de munca.Politistii au deschis o ancheta in acest caz si continua cercetarile.