Un politist aflat cu familia in vacanta a fost gasit spanzurat in hotel

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-o camera de hotel din Jupiter a fost gasita o persoana decedata.Oamenii legii au stabilit ca este vorba de un barbat in varsta de 34 de ani, politist din judetul Neamt.Acesta a venit la mare impreuna cu sotia si cei doi copii (de 8 si 2 ani), dar si cu mai multe rude.Joi dupa-amiaza, el a consumat bauturi alcoolice si s-a certat cu sotia, iar apoi a mers in camera de hotel, s-a incuiat, si s-a spanzurat cu cureaua de bara de la dulap.Dupa cateva ore, familia lui a venit de la plaja si a vrut sa intre in camera, dar aceasta era incuiata. Atunci una dintre rude, care avea camera apropiata de cea a politistului, a intrat prin balcon si l-a gasit pe acesta spanzurat, anuntand autoritatile.Politistii constanteni au deschis un dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.Politistul lucra la postul de politie din localitatea Ruginoasa.