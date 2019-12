Un tanar din Constanta s-a sinucis. Inainte de a se arunca de la balcon, a postat un clip pe Facebook - surse

Ziare.

Persoana care a apelat numarul de urgenta a fost chiar iubita acestuia si, conform unor surse din cadrul anchetei, tanarul s-ar fi sinucis.In momentul in care ambulanta a ajuns la fata locului, barbatul se afla in stop cardiorespirator. In ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a mai putut fi salvat.Acesta a postat, duminica, pe Facebook un video in care vorbeste despre gestul lui.El isi saluta prietenii si fosta iubita, despre care spune ca l-a impins sa faca lucrul acesta."Vreau sa spun ca singura persoana care nu as vrea sa sufere din toata chestia asta este mama mea. Ea a incercat sa imi deschida ochii, sa imi spuna ca la ce ma gandesc este total gresit si ca nu e capat de lume. Eu simt altfel lucrurile si le vad altfel. (...)Vreau sa imi cer scuze fata de mama mea, nu as fi crezut niciodata ca totul depinde de o alta persoana. Intotdeauna m-am descurcat singur si cu ajutorul mamei mele, dar de data asta sunt terminat psihic. Relatia a fost una toxica pentru mine. (...) Imi pare nespus de rau pentru ce o sa fac", a spus constanteanul.