Val de sinucideri la Iasi: Patru persoane si-au pus capat zilelor de la Craciun

O femeie de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al blocului unde locuia, in zona Splai Bahlui.Este al patrulea caz de sinucidere de la Craciun pana in prezent.Echipajul SMURD care a intervenit la locul incidentului nu a mai putut face nimic pentru a o salva pe femeie si a declarat decesul. Politistii au deschis o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat. Primii care au decis sa se sinucida au fost sotii Anda si Bogdan Maleon , care s-au spanzurat in ziua de Craciun. A urmat maestrul emerit de box, Viorel Soroceanu, care si-a taiat venele in masina , in parcarea unui centru comercial, iar miercuri, o femeie s-a aruncat de la etaj.