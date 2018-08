Arafat spune ca n-a stiut dinainte ca vor fi violente in Piata Victoriei. Cum explica numarul mare de ambulante

Ziare.

com

Seful Departamentului pentru Situatii de urgenta spune ca numarul de ambulante mobilizate initial pentru eveniment a fost proportional cu estimarile de participanti."Noi am avut echipe pregatite. Initial - si acesta a fost un subiect, ca se stia inainte... Nu, nu se stia. Noi, cel putin, stiam ca este un miting mai mare, nu stiam cifra exacta - s-a vehiculat si cifra de un milion - si era normal sa chemam un numar de echipe din alte parti, ca sa nu incarcam Bucurestiul cu presiunea mitingului, in sensul in care sa luam numai echipe din Bucuresti si sa lasam urgentele curente mai putin acoperite.Noi ce am facut in prima faza a fost sa alocam patru echipaje de prim ajutor din Bucuresti si 13 echipaje cu masini de multiple victime, pentru ca astea sunt masini care sunt de regula de rezerva si le folosim in aceste situatii: aglomerari de persoane, accidente colective, chiar meciuri. Sunt masini pe care le folosim si ca puncte fixe de prim ajutor, fiind masini mai mari. Noi am adus zece masini din tara, din judetele care sunt in apropiere, si trei masini din Bucuresti. Asta insemna 17 echipaje de prim ajutor, dintre care trei aveau si medic, deci erau echipaje medicale de urgenta", a povestit Arafat, intr-un interviu pentru Agerpres Ulterior, cand tensiunile au escaladat si tot mai multi cetateni au inceput sa ajunga la echipajele de prim-ajutor dupa ce fusesera expusi la gazele lacrimogene date continuu de jandarmi., au fost suplimentate si echipajele de interventie."Pe parcurs, cand s-a escaladat situatia, eu eram in centrul de comanda cu inspectorul sef de la Pompieri din Bucuresti si am inceput sa suplimentam. Am ajuns la un moment la vreo 33-34 de echipaje suplimentate, Serviciul de Ambulanta Bucuresti pastrand un numar de echipaje care au fost aduse de acasa pentru cazurile curente, pentru ca noi, retragand echipajele SMURD din activitatea lor curenta, trebuia sa fie o parte dintre ele inlocuite.Si acest lucru a fost de fapt de ce s-a intamplat. Noi. O parte din echipaje au ramas ca puncte fixe si o parte faceau transporturile catre spital. Cifrele sunt cunoscute: 452 au fost asistati la fata locului, dintre care 70 au fost transportati la spital, ramanand noua persoane internate", a mai spus Arafat.