Galati: Un copil inecat in piscina a fost preluat in stare grava de elicopterul SMURD

Ziare.

com

Baiatul a fost scos din apa de personalul piscinei, in stare de inconstienta, in stop cardio-respirator. El a fost resuscitat, si-a reluat functiile vitale, dar a ramas in stare grava."A fost solicitata interventia elicopterului SMURD, iar copilul resuscitat a fost adus la Spitalul de Pediatrie din Galati", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita.Copilul a fost preluat de la elicopterul SMURD in stare precomatoasa."Am preluat copilul de la elicopter, in stare precomatoasa, agitat, cu o rana superficiala la cap. L-am transportat la Spitalul de Copii, unde i se fac investigatii. Este in stare stabila, in acest moment", a spus coordonatorul SMURD Galati, Angel Trifan.