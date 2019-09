MAI comanda 3 elicoptere Airbus H135 pentru SMURD

Ziare.

Contractul cu Airbus Helicopters a fost semnat dupa ce, la sfarsitul lunii iulie, a fost incheiat un acord cadru pe o perioada de patru ani pentru un plan de achizitii de pana la 10 elicoptere H135.Inspectorul general al Inspectoratului General de Aviatie (IGAv), comandor Dache Paul-Catalin, a spus ca H135 si-a dovedit utilitatea, fiind o aeronava adaptabila rapid tuturor tipurilor de solicitari aparute."Toate avantajele - in special mentenanta flexibila, managementul spatiului destinat transportului pasagerilor/pacientilor, viteza de deplasare, spatiul mic necesar pentru aterizare, permiterea interventiilor medicale salvatoare pe timpul zborului, operarea pe timp de zi si de noapte, versatilitatea in interventiile montane cu ajutorul troliului - sunt factori esentiali in salvarea vietilor omenesti", a spus Dache Paul-Catalin.