Masinile SMURD vor transmite LIVE de la interventii. Unde functioneaza aplicatia

Ziare.

com

Solutia tehnica proiectata si implementata de STS asigura totodata si securizarea datelor, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de institutie.Proiectul este unul pilot, pe aproximativ 300 de tablete pentru masinile de interventie SMURD din zonele, urmand sa fie extins la nivel national.In final, STS va implementa aplicatia de videoconferinta pe aproximativ 5.000 de tablete.Conform sursei citate, aplicatia functioneaza in regim live, nefiind stocate inregistrari in Sistemul 112, si doar in zonele in care retelele publice de comunicatii mobile au capacitati de trafic corespunzatoare."Practic, masinile de interventie SMURD din cele cinci zone cuprinse in proiectul pilot sunt dotate cu o astfel de tableta. In momentul in care echipajul ajunge la caz, completeaza fisa direct pe tableta, apoi o transmite catre unitatea de primiri urgente.In functie de natura cazului, la solicitarea medicului coordonator, echipajul poate transmite in timp real informatii de la fata locului catre dispecerat, prin intermediul aplicatiei instalate de STS pe tablete", scrie in comunicat.STS va asigura, totodata, derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor finali ai Sistemului de Comunicatii Video, respectiv personalul din echipele agentiilor specializate de interventie medicala.O prima instruire a personalului medical din cadrul SMURD care va utiliza aplicatia a avut loc in 28 februarie si s-a realizat in sistem de videoconferinta, STS punand la dispozitie comunicatiile video intre sediul central al institutiei si dispeceratele integrate ale proiectului pilot.