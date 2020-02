O ambarcatiune cu doua persoane la bord s-a rasturnat in Dunare

Ziare.

Incidentul s-a produs in zona Zatun, unde doua persoane testau o barca si, din cauze necunoscute inca, s-au rasturnat cu ambarcatiunea si au cazut in apa. Se pare ca la 112 a sunat chiar unul dintre barbatii implicati.Victimele au fost gasite in viata de echipele de interventie si au fost scoase de o salupa a Politiei de Frontiera.Barbatii, cu hipotermie, au fost urcati in ambulante, urmand a fi transportati la Spitalul de Urgenta din Galati.Politia Transporturi urmeaza sa stabileasca, in urma cercetarilor, imprejurarile in care s-a produs incidentul naval.Ambarcatiunea nu a fost recuperata.