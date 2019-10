Raed Arafat anunta dublarea numarului ambulantelor SMURD din Bucuresti si Ilfov

Ziare.

com

"In ultima perioada s-au livrat 55 de ambulante de tip B si 10 ambulante de tip C. Acestea urmeaza sa inlocuiasca integral parcul auto care functioneaza in Bucuresti din 2008, de cand functioneaza SMURD in Bucuresti. Cel mai important lucru, de astazi, este. La Ilfov de la 7 la 9, la Bucuresti diferenta o sa fie pana la 40. Pana acum,, de exemplu, in ultima perioada, din cauza vechimii masinilor", a precizat Arafat, la sediul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).El a explicat ca vor fi inlocuite treptat masinile care au functionat pana acum, care au fost, de regula, in medie 20 de masini de prim-ajutor pe zi si cinci de terapie intensiva mobila."Insa, de astazi, vom ajunge la 40 de masini de prim-ajutor functionale, cu 15 in rezerva, urmand sa reparam ceea ce este reparabil din cele care au fost utilizate pana acum, or sa ramana si ele in rezerva si continuam cu cele cinci masini de terapie intensiva, numai ca vom inlocui masinile. Aceasta se traduce prin reducerea timpului de raspuns, dublarea statiilor unde masinile erau supraincarcate. Acest lucru vine sa sprijine si echipajele respective sa nu fie epuizate si sa fie o masina care dubleaza", a mai spus Raed Arafat.El a adaugat ca numarul interventiilor pe care le va rezolva SMURD va creste, lucru care va veni si in sprijinul serviciului de ambulanta, care de multe ori are cazuri in asteptare si cazuri la care nu se ajunge la timp."In tara mai vin ambulante, SMURD mai primeste, pe regiuni, vor fi si ambulante de tip B 4X4, deci in fiecare luna va fi o regiune care va primi, ultima livrare va fi in luna decembrie - ianuarie, o sa fie regiunea de nord-est. Si acolode tip B 4X4", a afirmat Arafat.