Traficul pe Valea Oltului este blocat de un accident rutier. Opt persoane sunt ranite

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Valcea, Corina Bastinariu, intre raniti este si un copil in varsta de un an."Este accident rutier grav pe DN7, in comuna Caineni. Politistii de la fata locului raporteaza opt victime care vor merge la spital. Printre raniti este si un copil de un an, momentan nu avea starea lor exacta. Doua autoturisme sunt implicate. Se pare ca una dintre masini s-a angajat in depasirea unei coloane de intr-o curba fara vizibilitate, cu marcaj continuu si a lovit frontal o masina care venea din sens opus, aceasta fiind aruncata, din impact, peste balustrada de protectie, in afara partii carosabile", a spus Bastinariu.Din primele date, cinci dintre raniti sunt din masina condusa imprudent, iar ceilalti, din celalalt vehicul.Traficul este blocat total intre judetele Valcea si Sibiu, la ora transmiterii acestei stiri.