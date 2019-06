Transportul cu elicopterul SMURD pentru senatorul PSD Virginel Iordache a costat 4.400 de euro

Ziare.

"Costul estimativ al unei ore de zbor cu elicopterul echipat medical este de 1.100 de euro. Durata zborului pentru transfer pe traseul Iasi-Suceava-Bucuresti-Iasi a fost de 4 ore si 18 minute.Echipajul medical a fost alcatuit dintr-un medic si un asistent", se arata intr-un raspuns al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) pentru Mediafax.La un calcul simplu, transportul senatorului PSD Virginel Iordache de la Suceava la Bucuresti cu elicopterul pentru enteroviroza a costat usor peste 4.400 de euro.Potrivit sursei citate, in conformitate cu legislatia privind Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta, solicitarile de transfer pe cale aeriana din judetul Suceava sunt transmise catre dispeceratul UPU-SMURD din cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situatii de Urgenta, iar persoana careia ii revine intreaga responsabilitate de a informa cu privire la starea pacientului, pentru justificarea transferului aerian, este medicul care face solicitarea."Dupa aceasta, medicul din dispecerat stabileste daca un caz poate fi transferat pe cale aeriana, dupa informarea prealabila medicului sef UPU-SMURD, iar intreg dosarul cazului este transmis catre Punctul de Operare Aeromedicala care poate efectua misiunea", mai spune DSU.Presa locala a scris ca senatorul PSD Virginel Iordache a fost transportat la Bucuresti de la Suceava, acuzand dureri de cap, ameteala si diaree . Senatorul a fost consultat si i s-a spus ca nu este nimic grav, dar parlamentarul a insistat sa fie transferat cu elicopterul in Capitala.Senatorul Virginel Iordache scrie pe Facebook ca a fost acuzat "de tot felul de netrebnicii" pe care le-ar fi savarsit in aceasta perioada. Senatorul precizeaza ca starea sa de sanatate s-a degradat brusc in noaptea de 12 mai, insa in 13 mai a ramas acasa. In 13 mai, febra i-a ajuns la 39,6, iar durerile de cap si de articulatii au devenit aproape insuportabile, astfel ca a doua zi s-a prezentat la Urgente la Spitalul "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava.