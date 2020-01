Un elicopter SMURD a avut probleme cu unul dintre motoare, in aer

Ziare.

Secretarul de stat Raed Arafat - fondatorul SMURD - sustine ca, in ciuda situatiei tensionate, aeronava se afla acum la sol, in siguranta."Problema aparuta e necesitat oprirea unui motor. Dar elicopterele SMURD sunt de tip bimotor. Asa ca s-a folosit celalalt motor, capabil sa duca aeronava.Elicopterul decolase de curand, dupa ce tocmai lasase un pacient. Cand a aparut problema, s-a mers pe un motor, iar aeronava a survolat zona pentru a scapa de parte din combustibil. Ulterior, a aterizat, asa cum era si normal. Nu putea pleca la drum in acest fel.Din cate stiu, aterizarea s-a desfasurat in siguranta", a precizat Raed Arafat pentru Digi 24.G.K.