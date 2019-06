Un elicopter SMURD s-a stricat in timpul misiunii. Aparatul deserveste sud-estul Romaniei si sudul R. Moldova

Ziare.

com

Incidentul s-a produs vineri, in timp ce elicopterul era intr-o misiune in orasul Targu Bujor.Dupa ce a preluat pacientul, pilotul a constatat ca elicopterul are o problema la unul dintre motoare si a decis sa anuleze zborul."Elicopterul SMURD a fost solicitat sa intervina pentru preluarea unui pacient din oras. La plecare a intervenit o problema tehnica, aparatul nu a mai putut zbura. Pacientul a fost preluat in conditii de siguranta de o ambulanta si a fost transportat la spitalul din Targu Bujor. Este in siguranta, era o urgenta secundara. Elicopterul va fi reparat la fata locului, o echipa se indreapta spre Targu Bujor chiar acum", a declarat primarul orasului Targu Bujor, Laurentiu Gidei.Elicopterul care deserveste toate judetele din sud-estul tarii si din partea de sud a Republicii Moldova va fi reparat de o echipa de specialisti de la Bucuresti."Elicopterul a avut o problema la un motor, nu s-a mai putut ridica de la sol, a ramas consemnat la sol, se afla pe stadion. Au fost chemati specialisti de la Bucuresti. Pacientul, un adult, este in afara oricarui pericol", a spus purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita.