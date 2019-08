Un tanar e in stare grava, dupa ce a fost intepat de insecte pe munte

Ziare.

Salvamontistii din Maramures au plecat, marti, in cautarea unui tanar de 29 ani, aflat in drumetie, dinspre Creasta Cocosului, spre Varful Gutai, care a cerut ajutor dupa ce a fost intepat de insecte.Potrivit salvamontistilor, turistul era in stare grava, avand fata umflata si frisoane, in momentul in care a fost gasit foarte aproape de varful Gutai.El a fost stabilizat de un echipaj SMURD si a fost preluat de elicopterul SMURD care l-a transportat la Spitalul Judetean Maramures.