Un vanator a fost atacat si ranit de mistreti. Un elicopter SMURD l-a dus la spitalul din Oradea Update

Seful Salvamont Bihor, Pinter Istvan, a declarat ca salvatorii au fost solicitati sa intervina, duminica, pentru recuperarea unui vanator ranit de mistreti, in Muntii Vladeasa, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri."Interventia de la Stana de Vale este in derulare. Un vanator a fost ranit de mistreti, deocamdata atat stim. Un echipaj mixt de la Salvamont Salvaspeo Bihor si SMURD Bihor a urcat cu masina de la Salvamont spre zona respectiva, zona de creasta, undeva la 1600 de metri altitudine. Se asteapta si interventia elicopterului, in functie de conditiile meteo.", a spus Pinter Istvan.Ulterior, salvamontistii au informat ca vanatorul a fost stabilizat de catre echipajul medical SMURD si transportat pana la elicopter.Barbatul este dus la Spitalul de Urgenta din Oradea.