"Atentie, soferi! Pe Valea Prahovei e aglomerat si cad pietre".

Astfel, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, intre statiunile Predeal si Busteni, se circula in conditii de aglomeratie, fiind formate coloane pe sensul de coborare spre Ploiesti, informeaza duminica Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Mai mult insa, cad pietre."Precizam ca, la kilometrul 132 (localitatea Busteni), pe sensul catre Ploiesti, cad pietre pe partea carosabila. In aceasta zona, au fost montate jaloane pentru a putea fi ocolita, iar traficul sa se poata desfasura in ambele sensuri. Un autoturism a fost avariat", precizeaza sursa citata.Politistii recomanda ca ruta alternativa DN 1A Sacele - Cheia - Valenii de Munte - Ploiesti.