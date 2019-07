Atentie, soferi! Taxele de pod si rovinieta nu pot fi platite prin SMS

Ziare.

"Sistemul permite insa achitarea Peajului si a Rovinietei la ceilalti operatori printre care si la benzinarii.Va reamintim ca in cazul in care din diverse motive ati efectuat trecerea podurilor dunarene fara a achita PEAJ, puteti plati acest serviciu, inclusiv la benzinarii, pana la ora 23:59 a zilei urmatoare efectuarii trecerii.Precizam insa ca trebuie sa achizitionati Rovinieta inainte de a pleca la drum si puteti achita acest serviciu inclusiv la benzinarii", se arata in comunicatul CNAIR, remis Ziare.com.Compania spune ca spera ca problema sa fie rezolvata in cel mai scurt timp.Cel mai des este folosita plata prin SMS pentru a achita taxa de pod de la Fetesti, duminica fiind o zi extrem de aglomerata pe Autostrada Soarelui.