Bucuresti: Politistii au tras 10 focuri de arma dupa un sofer beat, fara permis si care a trecut pe rosu

Barbatul de 28 de ani nu a vrut sa opreasca la semnalul politistilor.Oamenii legii au inceput sa il urmareasca si la un moment dat au tras 10 focuri de arma, insa soferul si-a continuat drumul. Agentii au cerut ajutorul altor echipaje, care au incercat sa il opreasca, dar nici acestea nu au reusit. Soferul a fugit pana in zona Vitan, unde a lovit o masina."In cursul acestei dimineti, in jurul orei 00:30, politisti din cadrul Sectiei 16 Politie, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat pe o strada din Sectorul 4 al Capitalei, un autoturism cu mai multi ocupanti, care se deplasa sinuos pe carosabil.Politistii au procedat la efectuarea manevrelor pentru oprirea regulamentara a autovehiculului, moment in care conducatorul auto a simulat oprirea, apoi a accelerat. Imediat, s-a pornit in urmarirea autoturismului, iar la o intersectie, un echipaj de la Sectia 15 Politie, solicitat ca sprijin, a incercat sa opreasca masina, insa dupa refuzul soferului de a opri, au folosit armamentul din dotare, executand focuri de avertisment in plan vertical, autoturismul neoprind nici de aceasta data", anunta Politia Capitalei.Politistii au facut din nou uz de arma cand, ajuns la o alta intersectie, soferul a patruns pe culoarea rosie a semaforului electric acrosand un alt autoturism care se deplasa regulamentar, fiind interceptat si oprit.Autoturismul lovit era condus de o femeie, care a suferit leziuni usoare."Cei patru ocupanti au coborat si au inceput sa alerge, moment in care, pentru prinderea si imoblizarea acestora, s-a folosit din nou armamentul din dotare, executandu-se in plan vertical focuri de avertisment", precizeaza Politia.Barbatii au fost dusi la sectie, unde au devenit foarte agresivi. Acestia nu aveau nici macar acte de identitate la ei.In urma primelor verificari s-a stabilit ca soferul autoturismului nu detine permis de conducere, iar in urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,78 g/mie in aerul expirat.Politia precizeaza ca, in ambele cazuri, in urma folosirii armamentului din dotare nu au rezultat victime sau pagube materiale.