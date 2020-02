Conflict in trafic intre doi soferi, in Ploiesti. Unul dintre ei a fost injunghiat

Ziare.

"In aceasta seara, pe strada Grindului din municipiul Ploiesti, a avut loc un conflict spontan in trafic, intre doi conducatori auto, in urma caruia, unul dintre acestia a fost lovit cu un obiect taietor-intepator in zona hemitoracelui stang. Victima, un barbat in varsta de 37 de ani, a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, pentru acordarea de ingrijiri medicale", a transmis, sambata seara, IPJ Prahova.Sursa citata a precizat ca, in scurt timp, a fost identificat agresorul, un ploiestean in varsta de 33 de ani, care la acest moment se afla in custodia Politiei.Totodata, autoturismul a fost gasit abandonat pe o strada din apropiere.Cercetarile sunt in desfasurare, urmand ca incadrarea juridica a faptei sa fie facuta dupa stabilirea diagnosticului.