Cozi de camioane pe zeci de kilometri la granita cu Bulgaria. Soferii asteapta sa treaca Vama Calafat

Potrivit aplicatiei Politiei de Frontiera, timpul mediu de asteptare la Calafat este de 300 de minute, joi dupa amiaza, insa unii soferi spun ca au stat si 10 ore pana sa treaca granita.In Dolj, pe Drumul National 56A Maglavit - Drobeta Turnu Severin, coloanele de autovehicule se intind pe 35 de kilometri, iar pe Drumul National 56 Calafat - Craiova, coloanele de camioane ajung la 15 kilometri. Masinile nu stationeaza, insa, in interiorul localitatilor.Potrivit unor surse locale, timpul de asteptare din punctul de trecere a frontierei este foarte mare pentru ca, la intrarea in Bulgaria, echipe de medici verifica amanuntit fiecare persoana care se prezinta in punctul de frontiera. Si controalele politistilor bulgari sunt mult mai amanuntite.