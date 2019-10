Culmea tupeului: O soferita s-a dus la politie sa reclame un accident, dar ea nu a avut niciodata permis

Ziare.

In urma unui accident rutier produs pe Aleea Sadoveanu din Iasi, cei doi soferi au mers la Politie pentru declaratie, relateaza Ziarul de Iasi Cand au cautat-o in baza de date, politistii au descoperit ca femeia nu avea deloc permis auto."La data de 20 octombrie, la Politia Municipiului s-a prezentat o femeie de 34 de ani, din municipiul Iasi, pentru a declara o tamponare, survenita in municipiul Iasi, in care a fost implicata ca si conducator auto.In urma verificarilor in baza de date s-a constatat faptul ca aceasta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru infractiunea de conducere a unui autovehicul fara permis de conducere", au precizat reprezentantii Politiei Iasi.