Decizie in instanta in defavoarea vitezomanilor: Eroarea tehnica a radarelor nu mai poate fi folosita pentru contestarea amenzilor

Motivul? Curtea Suprema de Justitie a dat de curand o hotarare valabila pentru toate instantele.Aceasta prevede ca marja de eroare tehnica a aparatelor radar nu mai poate fi luata in calcul la stabilirea vitezei, transmite Digi 24.Multi soferi profitau de acesta portita tehnica, iar judecatorii interpretau situatia dupa cum considera fiecare.Pana acum, marja de eroare admisa a aparatelor radare era de plus minus 3 kilometri, la viteze de pana in 100 de kilometri pe ora sau de plus minus 3% din viteza inregistrata, pentru cei care circulau cu mai mult de 100 de kilometri pe ora.