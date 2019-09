Doi soferi de microbuz scolar au fost prinsi bauti la volan

Ziare.

com

Barbatul are 49 de ani si se afla in timpul programului de lucru, insa in microbuz nu mai erau elevi. Soferul nu mai are voie sa conduca timp de 90 de zile."In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului Rutier al I.P.J. Vaslui, in timp ce actionau pe raza comunei Stefan cel Mare, au oprit pentru control un microbuz scolar. Conducatorul auto, un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Stefan cel Mare, se afla in timpul serviciului, iar in urma testarii alcoolscopice a rezultat o valoare de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional. Totodata, i s-a suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pe o perioada de 90 de zile.La momentul opririi, in microbuzul scolar nu se mai aflau elevi", se arata intr-un comunicat al IPJ Vaslui.Acest caz vine dupa unul similar care s-a petrecut joi in comuna Visani, din judetul Braila.Politistii au prins in trafic un sofer de microbuz scolar, care era baut. Din fericire, autovehiculul era gol, insa soferul, in varsta de 51 de ani, urma sa preia un grup de copii.Politistii i-au suspendat dreptul de a conduce si l-au amendat cu 1.305 lei, relateaza News.ro.