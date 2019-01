Ilfov: Doua noi puncte de examinare pentru permisul auto

Ziare.

com

"Pentru judetul Ilfov, incepand cu 18 februarie, se vor suplimenta locurile cu inca doua puncte. Aglomeratia foarte mare din zona Bucurestii Noi, unde locul de examinare apartine si Serviciului de examinare Bucuresti, duce la o crestere a perioadei de examinare a candidatilor, adica la o perioada de 60 de zile de asteptare pana la sustinerea probei practice", a informat Popescu.Proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile B si BE se va desfasura la Palatul National al Copiilor si Parcul IOR, in plus fata de Bucurestii Noi, unde are loc in prezent.Pentru categoriile C, CE, D, DE si Tr, persoanele din Ilfov vor avea la dispozitie Bulevardul Theodor Pallady - A2, Pod Salajan si complexul de pe Soseaua Garii Catelu."Avand in vedere numeroasele solicitari ale cetatenilor care au domiciliul sau resedinta in judetul Ilfov privind imbunatatirea conditiilor de sustinere a probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, incepand cu data de 18.02.2019, prin Ordinul Prefectului judetului Ilfov, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Ilfov stabileste noi locuri de examinare pe raza Sectoarelor 3 si 4 ale Municipiului Bucuresti", potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Ilfov.